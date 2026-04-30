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Häuser in Tumes pagasts, Lettland

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Haus 10 zimmer in Tumes pagasts, Lettland
Haus 10 zimmer
Tumes pagasts, Lettland
Zimmer 10
Fläche 562 m²
Stockwerk 2/1
Das elegant renovierte Herrenhaus novaļi befindet sich in einer malerischen Lage zwischen Sc…
$496,351
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