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Häuser in Talsu novads, Lettland

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9 immobilienobjekte total found
Haus 10 zimmer in Zabeln, Lettland
Haus 10 zimmer
Zabeln, Lettland
Zimmer 10
Fläche 350 m²
Stockwerk 2/2
Eine einzigartige Gelegenheit, ein profitables Eigentum im Zentrum von Sabile zu erwerben. E…
$54,891
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Haus in Strazde, Lettland
Haus
Strazde, Lettland
Residence mit 7 Häusern, gut gepflegt, voll ausgestattet, atemberaubend schönes Anwesen, mit…
$945,342
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Haus 4 zimmer in Rojas pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Rojas pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 140 m²
$463,343
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Haus in Vandzenes pagasts, Lettland
Haus
Vandzenes pagasts, Lettland
Perfekte Kombination von Landhausstil Wohnen. Gutes Wohnhaus, in dem ein Teil des Hauses in …
$273,034
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Haus 5 zimmer in Upesgriva, Lettland
Haus 5 zimmer
Upesgriva, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Etagenzahl 2
Nur 200 Meter vom Meer entfernt. Anschrift: ‚Mūrnieki‘, Upesgrīva, Mērsraga pagasts, Talsu n…
$284,775
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Riga Real Estate
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Haus in Valdgales pagasts, Lettland
Haus
Valdgales pagasts, Lettland
Ein Objekt mit fantastischem ländlichen Tourismus und Geschäftspotenzial - für eine Persönli…
$211,602
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Haus 4 zimmer in Rojas pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Rojas pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
$317,416
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Tribus Realty
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Haus in Upesgriva, Lettland
Haus
Upesgriva, Lettland
Die Unterkunft befindet sich nur ein paar Minuten vom Meer in einem kleinen, ruhigen Dorf am…
$281,194
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Haus in Dundagas pagasts, Lettland
Haus
Dundagas pagasts, Lettland
Hohe Qualität Wohnsitz in Land. Gute Materialien, Akazienparkett, Kamin. Genießen Sie die pe…
$452,782
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