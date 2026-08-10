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Wohnimmobilien in Smiltenes novads, Lettland

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Launkalnes pagasts
4
Smilten
3
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Launkalne, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Launkalne, Lettland
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/3
Wohnung zum Verkauf in der Touristenstadt Jurmala, in Lielupe. Die Wohnung ist nur 900 Meter…
$267,907
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Wohnung 4 zimmer in Launkalne, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Launkalne, Lettland
Zimmer 4
Fläche 128 m²
Stockwerk 1/4
$441,259
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Wohnung 2 zimmer in Smilten, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Smilten, Lettland
Zimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 3/4
$336,197
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Saltupi, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Saltupi, Lettland
Zimmer 3
Fläche 235 m²
Stockwerk 2/6
$987,579
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Haus 5 zimmer in Smilten, Lettland
Haus 5 zimmer
Smilten, Lettland
Zimmer 5
Fläche 246 m²
Etagenzahl 3
$1,03M
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Haus 5 zimmer in Smilten, Lettland
Haus 5 zimmer
Smilten, Lettland
Zimmer 5
Fläche 236 m²
Stockwerk 2
$577,839
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Haus 7 zimmer in Launkalne, Lettland
Haus 7 zimmer
Launkalne, Lettland
Zimmer 7
Fläche 266 m²
Etagenzahl 2
Verkaufen ein geräumiges Haus mit einem gut aufrechterhaltenen Hinterhof. Alle Stadtkommun…
$735,431
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Eigenschaftstypen in Smiltenes novads

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Smiltenes novads, Lettland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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