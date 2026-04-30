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Wohnungen in Sejas pagasts, Lettland

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Wohnung 2 zimmer in Murjani, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Murjani, Lettland
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 2/3
Eine gemütliche und kostengünstige 2-Zimmer-Wohnung in einem renovierten Gebäude in der Nähe…
$64,117
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