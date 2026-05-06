Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Salgales pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Salgales pagasts, Lettland

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Garoza, Lettland
Haus 4 zimmer
Garoza, Lettland
Zimmer 4
Fläche 171 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen ist ein Grundstück bestehend aus zwei Grundstücken „Kodoliņi“ und „Mori“, sowie…
$152,993
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Salgales pagasts, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen