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Monatliche Miete für Gewerbeimmobilien mit Terrasse in Riga, Lettland

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Büro 797 m² in Riga, Lettland
Büro 797 m²
Riga, Lettland
Fläche 797 m²
Stockwerk 20/30
Ein Premium-Büro wird in einem modernen Geschäftskomplex Zunda Towers gemietet, in Raуa damb…
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