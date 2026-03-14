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Häuser in Priekulu pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 59 zimmer in Priekuli, Lettland
Haus 59 zimmer
Priekuli, Lettland
Zimmer 59
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 50
Fläche 3 573 m²
Stockwerk 4/4
Hotel in einer der am meisten besuchten Regionen von Lettland - malerische Vidzeme, in der N…
$756,921
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