  2. Lettland
  3. Praulienas pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Praulienas pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Praulienas pagasts, Lettland
Villa 10 zimmer
Praulienas pagasts, Lettland
Zimmer 10
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
Stockwerk 3/3
Das charmante Schloss Lazdona Manor hat eine lange Geschichte und erlebte vor langer Zeit se…
$186,130
Immobilienangaben in Praulienas pagasts, Lettland

