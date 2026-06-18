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Wohnungen in Platones pagasts, Lettland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Platone, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Platone, Lettland
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf. Die Wohnung befindet sich im ersten Stock des Gebäud…
$28,925
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Immobilienangaben in Platones pagasts, Lettland

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