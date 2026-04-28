Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Ozolnieku pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Ozolnieku pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ozolnieki, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Ozolnieki, Lettland
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 5/5
$55,069
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ozolnieku pagasts, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen