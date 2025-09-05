Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Nicas pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Nicas pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Nicas pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Nicas pagasts, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Stockwerk 2/2
Verstecktes Juwel an der unberührten Ostseeküste! Dieses einzigartige Anwesen befindet sich …
$1,05M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Immobilienangaben in Nicas pagasts, Lettland

