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Stadthäuser mit Garage in Marienbach, Lettland

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Reihenhaus 5 zimmer in Marienbach, Lettland
Reihenhaus 5 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Teil des Eleganten Privathauses in der Mārupe Rītausmas Street.Projekt:- Ja. Das Haus besteh…
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Reihenhaus 5 zimmer in Marienbach, Lettland
Reihenhaus 5 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Teil des Eleganten Privathauses in der Mārupe Rītausmas Street.Projekt:- Ja. Das Haus besteh…
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Immobilienangaben in Marienbach, Lettland

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