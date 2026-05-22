Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Livberzes pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Livberzes pagasts, Lettland

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Tuski, Lettland
Haus 5 zimmer
Tuski, Lettland
Zimmer 5
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
$141,198
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Livberzes pagasts, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen