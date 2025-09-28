Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Libau
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Libau, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Libau, Lettland
Haus 6 zimmer
Libau, Lettland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
$247,883
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Libau, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen