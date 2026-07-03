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Häuser in Kurmales pagasts, Lettland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Kurmales pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Kurmales pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 138 m²
Etagenzahl 2
$103,159
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Tribus Realty
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