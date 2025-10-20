Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Krimuldas pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Krimuldas pagasts, Lettland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Krimuldas pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Krimuldas pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/3
$53,118
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 5 zimmer in Sunisi, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 5
Fläche 255 m²
Stockwerk 3/4
$378,222
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Krimuldas pagasts, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen