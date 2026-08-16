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Wohnimmobilien in Kraslavas novads, Lettland

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Kraslau
4
5 immobilienobjekte total found
Haus in Kaplavas pagasts, Lettland
Haus
Kaplavas pagasts, Lettland
Fläche 1 591 m²
$410,445
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Immobilienagentur
Tribus Realty
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Wohnung 4 zimmer in Kraslau, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Kraslau, Lettland
Zimmer 4
Fläche 194 m²
Stockwerk 3/3
Das Haus am Rigas 90 befindet sich im Stadtteil Bulduri in Jurmala zwischen Lielupe und Dzin…
$336,197
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Haus 6 zimmer in Kraslau, Lettland
Haus 6 zimmer
Kraslau, Lettland
Zimmer 6
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
House for sale in a quiet part of Dzintari, to the sea and concert hall Dzintari 15 minutes …
$441,259
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Wohnung 3 zimmer in Kraslau, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Kraslau, Lettland
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/4
$226,933
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Wohnung 4 zimmer in Kraslau, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Kraslau, Lettland
Zimmer 4
Fläche 97 m²
Stockwerk 3/3
Das Haus in Rigas 90 befindet sich im Stadtteil Bulduri in Jurmala zwischen Lielupe und Dzin…
$262,654
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