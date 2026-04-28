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Villen in Kokneses pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Villa 20 zimmer in Kokneses pagasts, Lettland
Villa 20 zimmer
Kokneses pagasts, Lettland
Zimmer 20
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 2/2
Ein Ort, wo die Zeit verlangsamt und die wahre Entspannung beginnt. Lassen Sie alltägliche S…
$2,08M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Immobilienangaben in Kokneses pagasts, Lettland

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