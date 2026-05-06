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Häuser in Kocenu pagasts, Lettland

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Haus 5 zimmer in Brandeli, Lettland
Haus 5 zimmer
Brandeli, Lettland
Zimmer 5
Fläche 243 m²
Stockwerk 2/2
Ein helles, geräumiges und in sehr gutem technischen Zustand Zweigeschoss-Familienhaus steht…
$303,650
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Immobilienangaben in Kocenu pagasts, Lettland

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