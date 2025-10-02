Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Kalnciema pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kalnciema pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kalnciema pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Kalnciema pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 5/5
$31,877
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Immobilienangaben in Kalnciema pagasts, Lettland

