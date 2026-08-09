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Monatliche Miete für Gewerbeimmobilien mit Terrasse in Rigaer Strand, Lettland

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Hotel 1 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 26
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/3
2 neue Gebäude werden in Jurmala, Mellugi, zu vermieten angeboten: ein dreistöckiges Hotel u…
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