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Häuser in Daugmales pagasts, Lettland

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Haus 6 zimmer in Dzintari, Lettland
Haus 6 zimmer
Dzintari, Lettland
Zimmer 6
Fläche 308 m²
Etagenzahl 2
$358,564
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Immobilienangaben in Daugmales pagasts, Lettland

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