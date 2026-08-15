Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Wohnimmobilien
  4. Ferienhaus

Ferienhäuser in Lettland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Klives, Lettland
Ferienhaus
Klives, Lettland
$952,404
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Ferienhaus in Baldones pagasts, Lettland
Ferienhaus
Baldones pagasts, Lettland
Wir bieten ein einzigartiges Anwesen in der Nähe von Baldone, das Privatsphäre, Nähe zur Nat…
$400,341
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen