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Lagerräume in Lettland

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2 immobilienobjekte total found
Lager 1 048 m² in Libau, Lettland
Lager 1 048 m²
Libau, Lettland
Fläche 1 048 m²
$464,917
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Lager 2 328 m² in Salaspils pagasts, Lettland
Lager 2 328 m²
Salaspils pagasts, Lettland
Fläche 2 328 m²
Stockwerk 1
$539,446
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