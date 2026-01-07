Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Bauske
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Bauske, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Bauske, Lettland
Haus 5 zimmer
Bauske, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 2/2
Privathaus zum Verkauf - ausgezeichnete Qualität Wohnraum und durchdachter Komfort ohne Komp…
$301,633
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
