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Ferienhäuser in Baldones pagasts, Lettland

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Ferienhaus 5 zimmer in Baldones pagasts, Lettland
Ferienhaus 5 zimmer
Baldones pagasts, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten ein einzigartiges Anwesen in der Nähe von Baldone, das Privatsphäre, Nähe zur Nat…
$411,823
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