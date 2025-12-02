Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Häuser in Babites pagasts, Lettland

7 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Dzilnuciems, Lettland
Haus 6 zimmer
Dzilnuciems, Lettland
Zimmer 6
Fläche 637 m²
Etagenzahl 2
Eine moderne zweistöckige Villa wird für langfristige Miete in einer gated Gemeinde am See a…
$5,802
pro Monat
Haus 5 zimmer in Babites pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Babites pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 258 m²
Etagenzahl 2
Neubau, alle Stadtkommunikation, "smart house", voll möbliert, Einbauküche, Einbaumöbel, Kam…
$1,508
pro Monat
Haus 4 zimmer in Pinki, Lettland
Haus 4 zimmer
Pinki, Lettland
Zimmer 4
Fläche 169 m²
Stockwerk 2/2
Geräumiges Haus mit 3 Schlafzimmern zur Miete. Die Möbel sind nur ein Sofa. Im Erdgeschoss b…
$1,893
pro Monat
Haus 5 zimmer in Pinki, Lettland
Haus 5 zimmer
Pinki, Lettland
Zimmer 5
Fläche 253 m²
Etagenzahl 2
Neubau, "smart house", komplett möbliert, exklusive Möbel, Einbauküche, Bodenheizung, gesich…
$3,713
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Babites pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Babites pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 368 m²
Etagenzahl 2
Ein modernes zweistöckiges Haus ist im privaten Dorf „Dižbārdi" zu vermieten.Im ersten Stock…
$6,382
pro Monat
Haus 6 zimmer in Dzilnuciems, Lettland
Haus 6 zimmer
Dzilnuciems, Lettland
Zimmer 6
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
Neubau, Kunststofffenster, alle Stadtkommunikation, moderne Sanierung, Panoramafenster, "sma…
$4,061
pro Monat
