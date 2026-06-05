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Langzeitmiete von Gewerbeimmobilien in Babites pagasts, Lettland

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 440 m² in Pinki, Lettland
Gewerbefläche 1 440 m²
Pinki, Lettland
Fläche 1 440 m²
Stockwerk 1/1
Haus und Haus Extras - neues Projekt, Wachmann. Territory - gepflegtes Gebiet, geschlossenes…
$6,727
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Gewerbefläche 6 200 m² in Pinki, Lettland
Gewerbefläche 6 200 m²
Pinki, Lettland
Fläche 6 200 m²
Haus und Haus Extras - renoviertes Gebäude, Wachmann, alle Kommunikationen. Gebiet - geschlo…
$16,299
pro Monat
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