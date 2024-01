Babites novads, Lettland

Kapitulation vor: 2014

Balta Village - ein großartiges, gemütliches, naturnahes und ruhiges Elite-Dorf für Privathäuser im Herzen von Pinki in der Nähe des Jurmala Outlet Village. Energoeffektive Häuser wurden 2014 gebaut und sind ideal für große Familien mit mehreren Kindern. Es stehen Häuser mit 2, 3 und sogar 5 Schlafzimmern zur Verfügung. Ein internationales Dorf mit Einwohnern aus verschiedenen Ländern: Lettland, Norwegen, England, Amerika, Frankreich, Italien, Polen, Schweiz, Finnland, Estland, Kasachstan. Dieser Ort für Leben und Geschäft wird von mittleren und großen Geschäftsinhabern, Top-Managern europäischer Unternehmen, IT-Spezialisten, Diplomaten, Spezialisten internationaler Schulen, Journalisten und Künstlern ausgewählt. Drei Hauptgründe, warum die Menschen hier leben wollten: ordentliches Territorium, Sicherheit und internationale Gemeinschaft. Andere Menschen haben sich für diesen Ort entschieden, weil es in Europa relativ einfach ist, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Einige andere wollten außerhalb der Stadt leben, haben aber gleichzeitig eine "zivilisierte" Umgebung, damit sie sich keine Sorgen um die Reparatur des Kesselhauses und das Mähen des Rasens machen müssen, sich um den riesigen Garten kümmern und den Schnee räumen. morgens. Hier bekamen sie das, wonach sie suchten - ein Privathaus, eine sonnige Terrasse und ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen. Viele Familien sind wegen Kindern hierher gezogen. Mütter mit Kinderwagen können an der frischen Luft durch die Parks oder die wunderschönen Waldwege spazieren gehen. Führe ältere Babys zu Kinderspielplätzen, füttere Enten mit Brot oder Pferde mit Karotten. Kinder im schulpflichtigen Alter haben die Möglichkeit, an einer der drei internationalen Schulen zu studieren, die 1-2 Kilometer von zu Hause entfernt sind. Sie können in 5 Minuten mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule gehen, aber vor allem können sie morgens länger schlafen. Nach der Schule versammeln sich die Kinder der nahe gelegenen Straßen und der Spaß trifft eine hohe Welle. Fahrrad fahren, Rollschuhe und Roller fahren, verschiedene Spiele spielen, Drachen in die Luft werfen. Eltern können sich keine Sorgen um sie machen, weil es im Dorf nicht viel Verkehr gibt, und hier ist noch genug Platz, damit Kinder ohne die Erlaubnis von Erwachsenen nirgendwo hingehen wollen. Was sind die anderen Vorteile des Lebens in einem multinationalen Umfeld? Die Tatsache, dass Sie schnell und ohne großen Aufwand eine Fremdsprache lernen, müssen Sie sich nur einen Kuchen schnappen und einen Ausländer nebenan besuchen, und du bist fast französisch oder englisch! Kinder, die überhaupt kein Englisch kannten, können das Schulprogramm möglicherweise nach einem Jahr auf Englisch lernen. Aber wie interessant ist es abends, in netter Gesellschaft zu sitzen und Geschichten über unbekannte Länder zu hören! Dieses Abendessen wird immer bis in die Nacht dauern! Clubmitgliedern wird eine spezielle elektronische Karte ausgestellt. Es bietet Zugang zu Kinderspielplätzen, Park und Mežaparks. Die Karte fungiert als elektronischer Pass, wenn Sie nachts ein- und ausreisen. Die Partner von Balta Village bieten Karteninhabern Rabatte auf Waren und Dienstleistungen in Geschäften, Restaurants und Lounges. Eine vollständige Hauswartung wird ebenfalls durchgeführt. Balta Village hilft seinen Kunden, verschiedene Haushaltsprobleme zu lösen und sich leichter an das Leben in Lettland anzupassen.