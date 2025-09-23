Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Adazu pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Adazu pagasts, Lettland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Baltezers, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Baltezers, Lettland
Zimmer 3
Fläche 109 m²
Stockwerk 3/4
$228,120
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Wohnung 2 zimmer in Adazu pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Adazu pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/5
$49,761
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Immobilienangaben in Adazu pagasts, Lettland

