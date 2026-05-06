Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Provincia di Imperia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Provincia di Imperia, Italien

;
Sanremo
65
Bordighera
34
Ventimiglia
3
3 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Bordighera, Italien
Penthouse 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/2
An der Grenze zu der berühmten Bordiguera bieten wir eine exklusive Wohnung im obersten Stoc…
$926,016
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
In einer ruhigen und gemütlichen Wohngegend von San Remo, nur 10 Gehminuten vom Strand entfe…
$280,450
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Condo 3 zimmer in Sanremo, Italien
Condo 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Helle und ruhige Wohnung zum Verkauf in San Remo - 300 m zum MeerZu verkaufen eine gemütlich…
$261,590
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Provincia di Imperia

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Provincia di Imperia, Italien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen