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Wohnung mit Garten kaufen in Provincia di Imperia, Italien

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Sanremo
65
Bordighera
34
Ventimiglia
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/4
In einer eleganten Wohngegend, einen kurzen Spaziergang vom Zentrum und dem Meer, bieten wir…
$463,008
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Wohnung 2 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 2 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 2
An der Grenze zu der berühmten Bordiguera bieten wir zum Verkauf eine exklusive Wohnung. Das…
$521,486
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/2
An der Grenze zu der berühmten Bordiguera bieten wir zum Verkauf drei exklusive Apartments. …
$804,348
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AdriastarAdriastar
Wohnung 2 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
In einer ruhigen und gemütlichen Wohngegend von San Remo, nur 10 Gehminuten vom Strand entfe…
$280,450
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Eigenschaftstypen in Provincia di Imperia

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Provincia di Imperia, Italien

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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