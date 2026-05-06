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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Provincia di Imperia, Italien

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Sanremo
65
Bordighera
34
Ventimiglia
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 2 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 2
An der Grenze zu der berühmten Bordiguera bieten wir zum Verkauf eine exklusive Wohnung. Das…
$521,486
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Penthouse 3 zimmer in Bordighera, Italien
Penthouse 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/2
An der Grenze zu der berühmten Bordiguera bieten wir eine exklusive Wohnung im obersten Stoc…
$926,016
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/2
An der Grenze zu der berühmten Bordiguera bieten wir zum Verkauf drei exklusive Apartments. …
$804,348
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AdriastarAdriastar
Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Möchten Sie eine schöne Wohnung in Sanremo kaufen? Wir laden Sie ein, unser Angebot zu lesen…
$530,555
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Eigenschaftstypen in Provincia di Imperia

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Provincia di Imperia, Italien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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