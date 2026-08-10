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Wohnimmobilien in Provincia di Imperia, Italien

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Sanremo
85
Bordighera
52
Ventimiglia
9
233 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
LH-2T03. Dreizimmerwohnung in San Remo, Ligurien50 Meter von den Sandstränden des Restaurant…
$386,826
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Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
LH-2T15. Apartments in Ligurien - Wohnung mit Garten in San RemoNur wenige Minuten von den S…
$275,467
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Villa 5 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 5 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
LH-2V06. Villa mit Meerblick in San Remo, Ligurien, ItalienDie Villa befindet sich nur 700 M…
$1,76M
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Villa 4 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
KK-3v02. Luxus der Villa in BordigerVilla für 3 Familien, mit Meerblick, luxuriösen Oberfläc…
$2,81M
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Wohnung 5 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 5 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 125 m²
LH-2Q43. Vier-Zimmer-Wohnung in San Remo, Solaro ZoneIn der prestigeträchtigen Wohngegend vo…
$527,490
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Villa 6 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 6 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 330 m²
AL-105. Historische Villa in San RemoHistorische Villa in der Stadt San Remo, nur 100 Meter …
$2,34M
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Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
LH-2T33. Wohnung mit Meerblick in Italien, Ligurien, San RemoIn einer ruhigen und ruhigen Ge…
$345,799
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Villa 4 zimmer in Caramagnetta, Italien
Villa 4 zimmer
Caramagnetta, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
KK- Ligurisches Landhaus mit PoolVilla Iris, gebaut im Jahr 2005, ist ein ligurisches Landha…
$644,710
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Villa 3 zimmer in Cantalupo, Italien
Villa 3 zimmer
Cantalupo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 157 m²
KK-6V13. Villa mit Meerblick in Ligurien, EmpireVilla mit Meerblick in Ligurien, Empire, Ita…
$574,378
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Villa 3 zimmer in Ospedaletti, Italien
Villa 3 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
LH-1T70. Таунхаус в продаже в ОспедалеттиКупить таунхаус с терасой и видом на море в Италии,…
$281,328
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
LH-3T36. Wohnung mit neuer Renovierung am Meer in Italien, Ligurien, BordigeraIn einer der r…
$463,019
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Villa 6 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 6 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 340 m²
LH-2V17. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, Сан-РемоВ одном из наиболее престижных рай…
$1,47M
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Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 165 m²
LH-2Q25. Wohnung zum Verkauf in San PemoPenthouse mit großer Terrasse und Meerblick auf der …
$1,23M
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Villa 5 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 5 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
LH-2v05. Villa in Italien, Ligurien - Villa am Meer in San RemoNur 30 m vom berühmten Radweg…
$1,64M
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 440 m²
LH-3v18. Villa mit Meerblick in Bordiger, Ligurien, ItalienEin paar Schritte von den Strände…
$2,23M
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Wohnung 3 zimmer in Ospedaletti, Italien
Wohnung 3 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
LH-1T85. Квартира с видом на море в Лигурии - трехкомнатная квартира в ОспедалеттиВ самой кр…
$445,436
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Wohnung 3 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
LH-2T21. San Remo 3-Zimmer-Wohnung. LigunDie Wohnung besteht aus: Flur, geräumiges Wohnzimme…
$445,436
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Wohnung 4 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
KK-SAN-861. Ein Bild in San Remo. LigunWohnung mit Terrasse im 2. Stock eines neu renovierte…
$433,714
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Villa 2 zimmer in San Lorenzo al Mare, Italien
Villa 2 zimmer
San Lorenzo al Mare, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 138 m²
LH-6V35. Villa in Costarainer. Empire.Villa mit Pool und Meerblick zum Verkauf in Italien, L…
$550,934
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Villa in Sanremo, Italien
Villa
Sanremo, Italien
Fläche 350 m²
KK-321. Villa auf zwei Ebenen 350m2, in gutem ZustandZum Verkauf Villa auf zwei Ebenen 350 q…
$1,64M
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
LH-3Q10. Penthouse-Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in Ligurien, BordigerAuf dem ersten Hüg…
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Villa 3 zimmer in Civezza, Italien
Villa 3 zimmer
Civezza, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
LH-6Q01. Вилла в продаже в Чивецце. ЛигурияКупить таунхаус с террасой и видом на море в Итал…
$257,884
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Wohnung 5 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 5 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
LH-2Q02. Большая квартира с видом на море в Сан-Ремо В Сан-Ремо, всего в нескольких шагах от…
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Wohnung 3 zimmer in Ospedaletti, Italien
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Ospedaletti, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
KK-1T89. Престижная недвижимость в Лигурии - современный пентхаус в ОспедалеттиВ жилом компл…
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
KK- Apartment in einem neuen Komplex in BordigerDie neue Miramare ResidenzNeue Wohnung in 12…
$761,930
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Wohnung 4 zimmer in Ospedaletti, Italien
Wohnung 4 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
LH-1Q16. Ferienwohnungen am Meer in Italien, Ligurien, OspedalettiIn einer der renommiertest…
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Wohnung 4 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
LH-2B05. Penthouse-Wohnung zum Verkauf in San Remo, LiugriaEin paar Meter vom berühmten Fahr…
$257,884
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Villa 6 zimmer in Ospedaletti, Italien
Villa 6 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
LH-1v06. Schöne Villa in Ospedaletti (Ligurien)1,5 km mit dem Auto vom Meer in einer ruhigen…
$2,70M
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Villa 5 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 5 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
PO-270317. Luxusvilla in San Remo. ItalienDie Villa befindet sich in einer Elite-Bereich, ei…
$1,82M
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Villa 3 zimmer in Ventimiglia, Italien
Villa 3 zimmer
Ventimiglia, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
LH-5V06. Villa in Ventimiglia. San RemoVilla mit Meerblick an der Küste von Italien, Ligurie…
$533,351
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