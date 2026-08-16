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Penthäuser in Bezirk Jerusalem, Israel

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Jerusalem
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22 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 80 m²
Sie kaufen 4 Zimmer – Sie erhalten 132 m2 + eine Terrasse von 25 m2!! Neubau nach Tama 38 P…
$997,100
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 180 m²
Traum Penthouse 5 Zimmer 140 m2 + Terrasse Soucca 40 m2 Boden 23 von 24 Atemberaubender Pano…
$2,55M
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Penthouse 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 135 m²
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Jerusalem, im Bezirk Talpiot! Neubau 11. Stock mit A…
$2,19M
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 165 m²
Traum-Penthouse, auf der 24. Etage, 140 Quadratmeter gebaut und 25 Quadratmeter zusätzliche …
$2,31M
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 210 m²
Penthouse 5 Zimmer 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, schöne Penth…
$2,20M
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 167 m²
5-Zimmer-Penthouse 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Kiryat Yovel Jerusalem Exklusiv, herrliche P…
$2,03M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 165 m²
Mordot Arnona. Letztes Mini-Penthouse in einem prestigeträchtigen Projekt! Seltene Gelegenhe…
$2,17M
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 180 m²
Bezug: JR 111 Bezirk: Katamon 2 neue Penthäuser des Promoters Hochstehendes Smart Home Liefe…
$2,80M
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Penthouse 6 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 6 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 6
Fläche 133 m²
Neues Projekt Ramat Sharet Jerusalem, Grenze Bet Hagan Bestehend aus 2 Gebäuden von 19 Stoc…
$4,06M
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 170 m²
Traum Penthouse 5 Zimmer 140 m2 + Terrasse Soucca 30 m2 Boden 23 von 24 Atemberaubender Pano…
$2,22M
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 154 m²
Neue 5-Zimmer-Penthouse 154m2 Terrasse 88m2 in Neubau Kiriat Yovel Jerusalem Neues Projekt …
$2,34M
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Penthouse 5 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Penthouse 5 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 5
Fläche 180 m²
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen Jerusalems. Dieses außergewöhnlich…
$3,33M
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Penthouse 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 156 m²
4-Zimmer-Penthouse 156m2 in neuem Projekt Kiriat Hayovel Jerusalem Neues Projekt in Kiryat …
$1,86M
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 156 m²
5-Zimmer-Penthouse 156m2 mit 41m2 Terrasse in Neubau Kiryat Hayovel Jerusalem Neues Projekt…
$1,86M
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Penthouse 6 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 6 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 6
Fläche 220 m²
Verkaufen in North Talpiot - 6-Zimmer-Penthouse von ca. 180 m2 und einem 40 m2 Balkon mit Te…
$2,76M
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Penthouse 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 158 m²
Traum Penthouse mit High-End-Architektur, mit spektakulärem Blick und luxuriöser offener Küc…
$2,67M
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Penthouse 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 126 m²
Gewöhnen Sie sich, im Komfort des hohen Standards einer luxuriösen Penthouse-Wohnung im reno…
$1,86M
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 210 m²
Ein üppiges Penthouse von 170 m2 und 44 m2 Terrasse, im 17. Stock eines modernen und renommi…
$2,20M
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Penthouse 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 156 m²
Penthouse 4 Zimmer 156m2 in neuem Projekt Kiryat Hayovel Jerusalem Neues Projekt in Kiryat …
$2,10M
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 147 m²
?? Neue Ausnahme Immobilien auf dem Markt! ??? Perfekte Lage zwischen drei Bereichen: direk…
$2,46M
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 167 m²
5-Zimmer-Penthouse 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, herrliche Pe…
$2,04M
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Lieferung in 32 Monaten von einem großen 5P Penthouse von 135 m2, HSP 2,97 m, Master-Suite, …
$1,65M
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