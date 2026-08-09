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Penthäuser in Ramat Gan, Israel

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4 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Ramat Gan, Israel
Penthouse 5 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Bezug: RG 115 District: Downtown, in der Nähe der Börse und der Straßenbahnstation Hochstehe…
$3,50M
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Penthouse 5 zimmer in Ramat Gan, Israel
Penthouse 5 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Im Wohngebiet von Ramat gan Exchange Außergewöhnliches Luxus-Penthouse 29. und letzte Etage …
$3,30M
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Penthouse in Ramat Gan, Israel
Penthouse
Ramat Gan, Israel
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Luxury exclusive listing- 2 penthouses on the 30th floor of the prestigious Elite tower in R…
$2,92M
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TekceTekce
Penthouse in Ramat Gan, Israel
Penthouse
Ramat Gan, Israel
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
Exclusive Listing- penthouse for sale in Ramat Gan. A stunning duplex penthouse with an …
$1,27M
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