Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Tel-Aviv, Israel

;
Tel Aviv
92
Penthouse Löschen
Alles löschen
90 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 125 m²
Referenz : TL 2632 Bezirk: 2. Meereslinie, Ben Yehuda/Bograshov, nur wenige Schritte von den…
$4,25M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 135 m²
Referenz TL 2437 In der Nähe von Rotschild Penthouse 4 Stück 135 m2 + 85 m2 Erdgeschossterra…
$3,96M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 170 m²
Dieses prächtige Penthouse bietet ca. 125 m2 Wohnfläche im Innenbereich, ergänzt durch 45 m2…
$4,35M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 220 m²
Zu verkaufen – Fabulous Penthouse in einem historischen Gebäude im Herzen von Tel Aviv! 5 St…
$4,50M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 264 m²
ZU VERKAUFEN – SINGPENTHOUSE MIT ALLES STAGE ? Gelegen in einer ruhigen Straße in der Nähe …
$6,16M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 135 m²
Penthouse mit Dachterrasse zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße von Kerem Hateim…
$3,10M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 132 m²
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Tel-Aviv, im alten Norden, nur wenige Schritte vom M…
$3,23M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 208 m²
In einem neuen Gebäude im Herzen des beliebten Stadtteils Bavli, High-End-Penthouse mit klar…
$3,60M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Schöne Wohnung mit viel Charme renoviert, befindet sich im Bezirk Ben Gurion. 90 m2 mit Balk…
$1,55M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 7 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 7 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 7
Fläche 227 m²
Außergewöhnliches Penthouse zum Verkauf in Tel Aviv, in der Nähe des Blvd Ben-Gurion und nur…
$8,66M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 8 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 8 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 8
Fläche 480 m²
Dieses außergewöhnliche Penthouse verkörpert Luxus und architektonische Exzellenz. Mit einer…
$13,50M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Schönes Penthouse zwischen Boulevard Nordau und dem Meer, mit 2 schönen Terrassen von 30 und…
$2,61M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven …
$5,12M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 91 m²
Verkaufen – Old North Tel-Aviv Ultra-recherched Adresse im Herzen des alten Nordens, in der …
$2,49M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 136 m²
Sehr gesuchte Straße Ruhige und grüne Wohnanlage Offene Sicht Feine Mengen Wohnfläche 108m2 …
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 290 m²
Ref SHO - Herrliches Duplex-Penthouse von 148 m2 Wohnfläche + 142 m2 Terrasse mit 3 Parkplät…
$5,46M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 92 m²
Spektakuläres Penthouse in einem neuen Gebäude (2021) – in der Nähe von Shuk HaCarmel & Naha…
$3,50M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 106 m²
Exklusiv neu im Verkauf! 60 Yehoshua Street Ben Nun Eine ruhige Straße im sehr beliebten St…
$3,63M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 180 m²
Zum Verkauf! Einzigartiges Duplex-Penthouse in einem kürzlich erhaltenen Boutique-Gebäude S…
$3,28M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Penthouse zum Verkauf in Tel Aviv, gegenüber Neve Tzedek Tower! Neubau von hohem Standing. 4…
$2,83M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 6 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 6
Fläche 260 m²
Bezug: TL 2305 Bezirk: Hayarkon 150 Meter vom Meer entfernt Bauwerkstattklasse, die 2021 kom…
$6,99M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 158 m²
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Gordon und nur weni…
$6,41M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 220 m²
Eingeschossiges Penthouse sehr gut gelegen mit einer Fläche von 150m2 mit einer Terrasse von…
$5,33M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 116 m²
Neubau im Bau (Tama 38/2) Außergewöhnliches Penthouse - sehr selten 83m2 + 33m2 Terrasse auf…
$2,40M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 126 m²
Penthouse zum Verkauf in Tel Aviv, im alten Nordbezirk und nur wenige Schritte vom Meer entf…
$4,06M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 220 m²
Sehr gut gelegenes Eingeschoss-Penthouse mit einer Fläche von 150m2 mit einer Terrasse von 7…
$4,80M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 84 m²
Schönes Penthouse 84 m2 Wohnfläche + 36 m2 Terrasse. Hochgeschoss, hell und ruhig. Aufzug. t…
$1,96M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 6 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 6
Fläche 300 m²
Im Herzen des Stadtteils Rothschild, renoviertes Luxusgebäude. 225 m2 + 75 m2 Terrasse. Aufz…
$6,16M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 84 m²
Exklusives Marketing Nadlan Lev TLV. Bauhaus-Gebäude unter Renovierung. Gebäude mit Aufzug u…
$1,55M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 101 m²
Bezug: TL 2491 Bezirk: Dizengof Penthouse im Project Nine Große 3 Stück Fläche von 101 m2 Te…
$3,53M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Tel-Aviv, Israel

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen