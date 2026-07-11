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Penthouse 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 5/5
Mini-Penthouse in Holon, Zamenhof St.Die einzige Wohnung auf dem Boden - in einem neuen Bout…
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