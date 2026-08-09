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Penthäuser in Netanja, Israel

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15 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Sun Garden Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer …
$1,50M
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 161 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$2,15M
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 186 m²
Dream Penthouse zum Verkauf in Netanya, mit Blick auf Ir Yamim und das Naturschutzgebiet, mi…
$2,29M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Penthouse von 140 m2 mit Terrasse von 120 m2. Aufzug, Parkplatz inklusive. Appartement kompl…
$1,17M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 170 m²
Bezug: NT 225 Bezirk: Hashmonaim Neues und modernes Gebäude von nur 6 Jahren Günstiges 5-Zim…
$2,08M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 313 m²
Bezug: NT 220 Stadtteil: Stadtzentrum Neues Penthouse von 5 Zimmern Fläche von 313 m2 Terras…
$3,83M
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 244 m²
Schönes Penthouse in Netanya im Stadtteil Nat 600, Panoramablick auf das Meer, Terrasse von 36m2
$2,50M
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 180 m²
Live Excellence in Netanya! Mardochee Khayat lädt Sie gerne ein, unser außergewöhnliches Wo…
$5,83M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 143 m²
Sun Garden Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer …
$1,52M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 144 m²
Im Stadtzentrum - Penthouse 144 m2 mit 2 Terrassen von 35 + 45 m2. Komplett renoviert. Parke…
$1,14M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 156 m²
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Netanya, im Stadtteil Park Hayam, in der Nähe des St…
$2,09M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 187 m²
Im Herzen der Stadt, genießen Sie eine erstklassige Lage am Fuße von Kikar, entdecken Sie di…
$3,13M
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Penthouse 4 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 130 m²
ZUM VERKAUF: luxuriöses Penthouse im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße. In einem neuen 5…
$1,30M
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 158 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$2,30M
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Penthouse in Netanja, Israel
Penthouse
Netanja, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
Beautiful new project in the infamous Ir Yamim area of Netanya- project scheduled to finish …
$3,85M
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Immobilienangaben in Netanja, Israel

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