Penthäuser in Givatayim, Israel

1 immobilienobjekt total found
Penthouse 5 zimmer in Givatayim, Israel
Penthouse 5 zimmer
Givatayim, Israel
Zimmer 5
Fläche 310 m²
Peer Luxury Real Estate bietet einen prestigeträchtigen Penthouse im Givatayim, dem Hi Tower…
$4,20M
