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Penthäuser in Eilat, Israel

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Penthouse 5 zimmer in Eilat, Israel
Penthouse 5 zimmer
Eilat, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Im Stadtteil Ganei Bet von Eilat, in der renommierten Aquarelle Residenz, am Rand der Wüste …
$1,25M
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