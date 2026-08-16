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Penthäuser in Zentralbezirk, Israel

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Netanja
14
Rischon LeZion
5
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29 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 130 m²
ZUM VERKAUF: luxuriöses Penthouse im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße. In einem neuen 5…
$1,31M
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Penthouse 4 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Penthouse 4 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 4
Fläche 96 m²
Quartier Ramez, Rishon LeZion Einzigartiges Wohnprojekt in der sehr begehrten Gegend von Ram…
$1,27M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Penthouse von 140 m2 mit Terrasse von 120 m2. Aufzug, Parkplatz inklusive. Appartement kompl…
$1,18M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 313 m²
Bezug: NT 220 Stadtteil: Stadtzentrum Neues Penthouse von 5 Zimmern Fläche von 313 m2 Terras…
$3,89M
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Penthouse 5 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Penthouse 5 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Exklusiver Verkauf – Das schönste und beeindruckendste Penthouse im beliebten Katznelson-Vie…
$1,55M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Sun Garden Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer …
$1,52M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Penthouse 5 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 5
Fläche 168 m²
Givat Shmouel Projekt – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein auß…
$2,94M
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Penthouse 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Penthouse 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 175 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$3,12M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 144 m²
Im Stadtzentrum - Penthouse 144 m2 mit 2 Terrassen von 35 + 45 m2. Komplett renoviert. Parke…
$1,16M
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 180 m²
Live Excellence in Netanya! Mardochee Khayat lädt Sie gerne ein, unser außergewöhnliches Wo…
$5,92M
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 186 m²
Dream Penthouse zum Verkauf in Netanya, mit Blick auf Ir Yamim und das Naturschutzgebiet, mi…
$2,33M
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Penthouse 6 zimmer in Ra’anana, Israel
Penthouse 6 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 6
Fläche 169 m²
✨ Exklusiv zum Verkauf – 6 Zimmer außergewöhnliches Penthouse in Ra'anana East ✨Eine seltene…
$2,72M
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Penthouse 6 zimmer in Ra’anana, Israel
Penthouse 6 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 6
Fläche 190 m²
sehr schön 6 Zimmer Penthouse. (273 m2 arnona) Allein auf dem Boden. Sehr investiert. Sicher…
$2,55M
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Penthouse 4 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Penthouse 4 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
$1,28M
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Penthouse 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Penthouse 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 186 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$3,18M
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Penthouse 5 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Penthouse 5 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 5
Fläche 208 m²
Neues Gebäude, perfekt gepflegt. Einzigartiges Penthouse, Single im 12. und obersten Stockwe…
$2,57M
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 158 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$2,33M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 187 m²
Im Herzen der Stadt, genießen Sie eine erstklassige Lage am Fuße von Kikar, entdecken Sie di…
$3,18M
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Penthouse 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Penthouse 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues W…
$2,43M
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 244 m²
Schönes Penthouse in Netanya im Stadtteil Nat 600, Panoramablick auf das Meer, Terrasse von 36m2
$2,54M
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Penthouse 4 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Penthouse 4 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
$1,28M
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Penthouse 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Penthouse 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mordecai Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöh…
$1,64M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 143 m²
Sun Garden Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer …
$1,54M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 156 m²
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Netanya, im Bezirk Park Hayam, in der Nähe des Stadt…
$2,09M
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 161 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$2,18M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 170 m²
Bezug: NT 225 Bezirk: Hashmonaim Neues und modernes Gebäude von nur 6 Jahren Günstiges 5-Zim…
$2,11M
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Penthouse 6 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Penthouse 6 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 6
Fläche 178 m²
Givat Shmouel Projekt – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein auß…
$2,94M
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Penthouse 5 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Penthouse 5 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Rishon Letsion, mit Blick aufs Meer, (hof rishon letsion) In der Nähe von Meer und Tayelet a…
$3,54M
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Penthouse in Netanja, Israel
Penthouse
Netanja, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
Beautiful new project in the infamous Ir Yamim area of Netanya- project scheduled to finish …
$3,85M
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Immobilienangaben in Zentralbezirk, Israel

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