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Wohnquartier Terrasse souccah

Aschkelon, Israel
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$567,840
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ID: 36474
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

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Sehr geräumiges 4-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Agamim mit Terrasse soccah

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Aschkelon, Israel
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