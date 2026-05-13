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Wohnquartier Grand 2 pieces dans un immeuble dexception

Tel-Aviv, Israel
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$928,800
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ID: 36578
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ahad HaAm, 29

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Eklektisches Gebäude. Seltenes Produkt. Sehr schön ruhig und gesucht Straße. Gute Vorteile.

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Tel-Aviv, Israel
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