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Wohnquartier A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion bonnes orientations calme clair dans rue calme en bon etat endroit calme etage haut avec vue grand mini penthous

Eilat, Israel
von
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ID: 39619
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat

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PENTHOUSE ZUM VERKAUF VON 6 Zimmer IN DUPLEX mit einem SCHÖNEN TERRASS VON 80M2 mit atemberaubendem und atemberaubendem Meerblick, sehr gepflegt, doppelter Privatparkplatz

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Eilat, Israel
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