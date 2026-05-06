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Wohnquartier Appartement 3 pieces tour lieber tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35903
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

Über den Komplex

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Tel Aviv – Neve Tzedek 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem gesuchten Turm, bietet einen ausgezeichneten Einstieg für eine luxuriöse Residenz mit kompletten Dienstleistungen. 78 m2 + 12 m2 Terrasse Südexposition 2 Badezimmer Geräumiges Wohnzimmer und Küche Mama Parkplatz Höhle In der Residenz: Freibad, Kinderbecken, Spa, Sicherheit und High-End-Lobby Preis: 5,800.000

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Tel-Aviv, Israel
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