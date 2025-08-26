Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben.
Im Stadtzentrum von Netanya
Fast alles beginnt, Synagogen all diese Tatsache zu Fuß
Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfernt
Projektmerkmale
Das Projekt ist in einer der berühmtesten und kommerziellsten Straßen von Netanya gebaut
Dieses Projekt ist einzigartig
Eine schöne Doppellobby, dekoriert vom Architekten
Außener Natursteinbelag
2 moderne Lifte inklusive Shana Tick
Das Projekt begleitet eine Bankgarantie
Lieferung in 2 1/2 Jahren
Merkmale der Wohnung
Boden im ganzen Haus 80x80
Zentrale Klimaanlage
Qualität Badezimmermöbel
Montageventil
Solar Heißwasserballon
Qualität Innentür
Anpassbare Küche mit Marmorarbeitsplatte
Elektrische Speicher in allen Fenstern
Nehmen Sie TV in allen Zimmern und Lounge
Wc hängend, Drehstromzähler
Terrasse mit Wasserpunkt und rutschfeste Fliesen
Wohnung verkauft mit Parkplatz
Wir bieten Ihnen Apartments
3 Zimmer 85 m2 plus 12 m2 Terrasse
4 Zimmer 109 m2 plus 12 m2 Terrasse
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen