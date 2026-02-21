  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir

Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
20.02.26
$1,98M
15.05.25
$1,77M
;
9
ID: 25983
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Dieses Apartment befindet sich im Herzen von Tel Aviv, in der Pinsker Street, nur wenige Schritte vom Strand, Einkaufszentren, Restaurants und alles, was die Stadt zu bieten hat. - 81 m2 netto _ 2 Schlafzimmer _ 2 Badezimmer – Sonnenterrasse von 7 m2 – 4. Obergeschoss – Dreifache Exposition – Aufzug – Parkplatz – Mamad – Blatt 4 erhalten Preis: 6,300.000 Nis

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

