  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Wohnquartier A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave

Tel-Aviv, Israel
$2,45M
20.02.26
$2,45M
08.04.25
$2,11M
5
ID: 25701
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

ZU VERKAUFEN – NINE 4 TEILe NÄHREN DER SEA MIT PARKEN, TERRASS UND HABEN Fläche: 92 m2 + 8 m2 Terrasse Lage: Ruhige Straße in der Nähe von Royal Beach 3 Schlafzimmer (eins mit Zuflucht) 2 Badezimmer 2 Toiletten Neues Gebäude Parkplatz Höhle Preis berechnet: ILS 7,800.000 Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen oder einen Besuch

Tel-Aviv, Israel
