Wohnquartier Appartement de style europeen au coeur de tel aviv

Dieses charmante und helle Apartment im europäischen Stil bietet eine komfortable Wohnumgebung in einer idealen Lage. Mit einer Fläche von 89 m2 befindet es sich im 3. und oberen Stock eines renovierten und gepflegten Gebäudes. Es umfasst drei sorgfältig gestaltete Zimmer: ein geräumiges Wohnzimmer, eine halboffene Küche mit zentraler Insel, zwei komfortable Schlafzimmer und ein modernes Bad. Das Apartment befindet sich in einer ruhigen und begehrten Gegend des Stadtzentrums, nur wenige Schritte von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie dem Einkaufszentrum Dizengoff, dem Dizengoff-Platz, der Promenade und dem Strand entfernt. Dank seiner drei Luftausrichtung genießt die Wohnung tagsüber reichlich natürliches Licht und schafft eine helle und einladende Atmosphäre. Es hat auch Zugang zu einer gemeinsamen Dachterrasse mit Panoramablick auf das Grün, eine luftdichte Unterkunft im Gebäude für mehr Sicherheit und einen Aufzug installiert. Diese Eigenschaft ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für diejenigen, die einen eleganten und komfortablen Wohnraum in einer privilegierten Stadtlage suchen. Für weitere Informationen oder einen Besuch planen, kontaktieren Sie uns bitte.